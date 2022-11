Ajdovska občina objavila arhitekturni natečaj za nov reševalni in zdravstveni center

Ajdovščina, 19. novembra - Na portalu javnega naročanja in spletnem portalu Občine Ajdovščina je objavljeno javno naročilo za izvedbo projektnega natečaja in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za nov zdravstveni in reševalni center. Objava je prvi korak do uresničitve ideje donatorjev Taje in Iva Boscarola, ki sta ajdovski občini donirala 25 milijonov evrov.