Zaprla so se volišča na današnjih lokalnih volitvah

Ljubljana, 20. novembra - Ob 19. uri so se zaprla volišča na današnjih lokalnih volitvah, osmih v zgodovini Slovenije. Do 16. ure se je volitev udeležilo 32,72 odstotka volilnih upravičencev, končna udeležba bo znana ob preštevanju glasov. Prvi delni izidi bodo znani po 20. uri, v 51 občinah pa so novi župani že znani, saj na volitvah niso imeli protikandidata.