V Chemnitzu razstava češke povojne fotografije

Chemnitz, 21. novembra - Umetniške zbirke v nemškem Chemnitzu so novo razstavo, ki so jo odprli v soboto, posvetile češki fotografiji od leta 1948 do leta 1968. Na ogled so dela Josefa Sudeka, Vilema Reichmanna, Emile Medkove, Jana Svobode in Josefa Koudelke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.