Udeleženci razprave poudarili nujnost konkretnejših ukrepov na področju prometa v Ljubljani

Ljubljana, 18. novembra - Udeleženci razprave, ki jo je Vesna - zelena stranka pripravila na temo vplivov prometa na kakovost zraka v Ljubljani, so se strinjali, da bi morale mestne oblasti za zmanjšanje negativnih učinkov prometa uvesti konkretnejše ukrepe. Opozorili so tudi na nujnost radikalne preobrazbe potniškega prometa v smeri večje zmogljivosti in zanesljivejši.