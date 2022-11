Po hišni preiskavi zaradi prepovednih drog 46-letnik v pripor

Nova Gorica, 18. novembra - Novogoriški kriminalisti so 9. novembra opravili hišno preiskavo pri 46-letniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Zasegli so več različnih vrst snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredili pripor.