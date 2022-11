Mesec: Minimalna plača se bo zvišala januarja v enem koraku

Ljubljana, 18. novembra - Minimalna plača se bo zvišala vsaj skladno z zakonsko določenim minimumom, in to v januarju v enem koraku, je danes po seji ESS napovedal minister za delo Luka Mesec. Sindikati in delodajalci glede višine dviga ostajajo vsaksebi, minister pa napoveduje, da bo upošteval oba partnerja. Kolikšen bo dvig, naj bi bilo okvirno znano v začetku decembra.