V kranjskem mestnem svetu devet list, največ sedežev osvojila SD

Kranj, 21. novembra - V mestni svet Mestne občine Kranj so se na nedeljskih lokalnih volitvah uvrstili predstavniki devetih strank oz. list. Največ svetnikov bo imela v novem sklicu SD, novoizvoljeni člani sveta pa prihajajo še iz Gibanja Svoboda, SDS, Resnice, NSi in Levice ter list Povezane lokalne skupnosti, Več za Kranj in Liste za razvoj Kranja.