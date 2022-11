Med mestnimi občinami najvišja udeležba na predčasnem glasovanju na lokalnih volitvah v Velenju, najnižja v Novem mestu

Ljubljana, 18. novembra - Na predčasnem glasovanju pred nedeljskimi lokalnimi volitvami, ki je potekalo ta teden, je bila udeležba med mestnimi občinami najvišja v Velenju, in sicer 4,92-odstotna. Več kot štiri odstotke volivcev je glasovalo še v Novi Gorici, Murski Soboti, Kranju, Slovenj Gradcu in Celju. Najnižja udeležba pa je bila v Novem mestu, in sicer 1,58-odstotna.