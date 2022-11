Gradnja prizidka k OŠ Staneta Žagarju v Kranju končana

Kranj, 18. novembra - Pri Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj so zrasli nova telovadnica, šest novih učilnic, večnamenski prostor in zunanje igrišče. Gradnja prizidka, ki je bil načrtovan že vrsto let, je končana, še pred novim letom pa naj bi bilo izdano tudi uporabno dovoljenje. Zaključek gradnje so danes obeležili s simbolično zasaditvijo drevesa.