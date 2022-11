Madrid, 19. novembra - V Španiji so oktobra zabeležili rekorden skok cen hrane. Medletno so se zvišale za 15,4 odstotka, kar je največ, odkar so španski statistiki leta 1994 začeli tovrstne meritve. Na mesečni ravni je bila rast 2,3-odstotna, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.