Ballets Jazz Montreal bo v CD plesal na glasbo Leonarda Cohena

Ljubljana, 19. novembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo nocoj in v nedeljo gostovala skupina Ballets Jazz Montreal s predstavo Dance Me, v katero so prepletli glasbo pesnika in kantavtorja Leonarda Cohena. Predstava je posvetilo slavnemu umetniku in priklic ciklov življenja v petih obdobjih, kot jih orišejo Cohenova globoko refleksivna glasba in pesmi.