Skupina Dunking Devils objavila zapis v spomin ponesrečenemu akrobatu

Ljubljana, 18. novembra - Akrobatska skupina Dunking Devils, katere član se je pred dnevi smrtno poškodoval v trampolinskem parku v Ljubljani, je danes objavila zapis in video o pokojnem Petru Kokalju. Njegov spomin, energija in poslanstvo bodo živeli naprej skozi nas, ki ostajamo na tem svetu, so zapisali v skupini.