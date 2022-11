Na Vrhniki prižig prazničnih lučk, odprtje drsališča in Ledenega sejma

Vrhnika, 18. novembra - Na Vrhniki bodo popoldne slovesno prižgali praznične lučke in simbolično naznanili vstop v veseli december. Ta bo spet prazničen in čaroben s številnimi prireditvami vse do konca leta. S prižigom praznične razsvetljave bo župan Daniel Cukjati odprl tudi drsališče, ob katerem bo v športnem parku potekal Ledeni sejem kulinarike, umetnosti in obrti.