Slovenska podjetja zadovoljna z nastopom na sejmu Electronica

München, 18. novembra - V Münchnu se danes zaključuje mednarodni sejem Electronica, na katerem je sodelovalo tudi 15 slovenskih visokotehnoloških podjetij. Ta so z nastopom na sejmu zelo zadovoljna. Na sejmu, ki je zaradi pandemije covid-19 prvi po letu 2018, so iskala nove partnerje, ohranjala stik z obstoječimi in se seznanila z novostmi v panogi.