Tudi Avstrija uvaja dodaten davek na dobičke energetskih podjetij

Dunaj, 18. novembra - Avstrijska naftna in plinska podjetja bodo morala plačati do 40 odstotkov davka na dodatne dobičke, ki so jih ustvarila v času ukrajinske vojne. Vlada na Dunaju je namreč za letos in prihodnje leto napovedala uvedbo posebnega davka, ki ga v podobni obliki že načrtujejo tudi v drugih državah EU.