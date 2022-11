Cene storitev pri proizvajalcih še vedno naraščajo

Ljubljana, 18. novembra - Cene storitev pri proizvajalcih po ugotovitvah statističnega urada še vedno naraščajo. V tretjem četrtletju so bile za 1,9 odstotka višje kot v drugem četrtletju ter za 7,7 odstotka višje kot pred letom dni. Najbolj so se od lanskega tretjega četrtletja zvišale v dejavnosti prometa in skladiščenja.