Minister Papič na vrhu o inovacijah v Atenah

Ljubljana, 18. novembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič se je udeležil Globalnega inovacijskega vrha, ki je v organizaciji Ekonomskega foruma Delphi od ponedeljka do četrtka potekal v Atenah. Govoril je o interdisciplinarnosti in učinkovitejšem prenosu znanja v družbo, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.