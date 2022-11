Srbijo pretresel primer nasilja učencev nad učiteljico

Kruševac, 19. novembra - Srbijo te dni pretresa primer nasilja na srednji šoli v Trsteniku, kjer so trije učenci poniževali in spodmaknili stol učiteljici, da je padla na tla, oni pa so se smejali in jo snemali z mobilnim telefonom. Proti učencem so uvedli disciplinski postopek, učitelji pa zaradi nasilja zahtevajo sistemske rešitve, poročajo lokalni mediji.