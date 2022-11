Umrl britanski mladinski pisatelj Marcus Sedgwick

London, 18. novembra - V 55. letu starosti je umrl eden vidnejših britanskih mladinskih pisateljev Marcus Sedgwick. Njegova dela je žanrsko težko opredeliti, saj so povsem svojstvena. V mladinskih romanih se obenem prepletajo tudi zgodovinski in problemski roman, fantazijska pripoved in dokumentarno pisanje. V slovenščino je prevedenih sedem njegovih del.