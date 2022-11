V volilnih štabih v središču Maribora veje optimizem

Maribor, 20. novembra - Volilni štabi županskih kandidatov v središču Maribora so se začeli večinoma polniti po 19. uri. Kandidati Saša Arsenovič (nestrankarski), Franc Kangler (NLS) in Vojko Flis (Gibanje Svoboda), ki so jim ankete pripisovale najboljše možnosti med skupno 15 kandidati za župana Mestne občine Maribor, po zaprtju volišč ostajajo optimistični.