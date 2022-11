Mariborski sistem izposoje koles Mbajk z dvema dodatnima postajama

Maribor, 18. novembra - Mariborski sistem souporabe koles Mbajk, ki deluje od letošnjega aprila, je od danes bogatejši za še dve dodatni postajališči za kolesa, in sicer na križišču Ljubljanske in Focheve ulice ter na Poljanah ob Prometni šoli Maribor. V omenjeni sistem je tako zdaj vključenih 23 postaj z 230 kolesi, ki so razporejene po širšem središču mesta.