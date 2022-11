Severna Koreja znova izstrelila balistično raketo

Pjongjang/Tokio/Seul/Bangkok, 18. novembra - Severna Koreja je danes izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki je imela po navedbah japonskih oblasti dovolj dosega, da bi lahko zadela ameriško celino. To je druga izstrelitev Pjongjanga v dveh dneh in zadnja v nizu rekordnega števila izstrelitev v zadnjih tednih, kar so ostro obsodili številni voditelji v regiji in po svetu.