New York, 18. novembra - Verni Američani manj verjamejo v podnebne spremembe kot tisti, ki niso verni, oziroma večinoma verjamejo, da bo Bog poskrbel za podnebje, ugotavlja anketa centra Pew, ki so jo izvedli med več kot 10.000 Američani med 11. in 17. aprilom letos.