Minister Arčon začel obisk v Mendozi v Argentini

Mendoza, 17. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes začel svoj obisk v Argentini. Tam se bo med drugim udeležil tudi prvega Vseslovenskega srečanja, ki ga pripravljajo Društvo Slovencev, slovensko veleposlaništvo v Buenos Airesu, Slovensko-argentinska gospodarska zbornica in Konzulat RS v Mendozi.

Del obiska je Arčon namenil srečanju z lokalnimi oblastmi mesta Mendoza in province Mendoza, kjer sta ga spremljala slovenski veleposlanik v Buenos Airesu Alain Brian Bergant in častni konzul Slovenije v Mendozi Jože Šmon, so danes sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V Mendozi se je najprej srečal z namestnikom župana Horaciom Migliozijem in mu predstavil slovensko državo, gospodarsko situacijo pri nas in izpostavil razvojne prioritete. Izrazil je željo, da bi prav s pomočjo Slovenk in Slovencev, ki živijo zunaj slovenskih meja, našli načine za sodelovanje med državami. "Naši rojaki so ugledni, delavni in spoštovani državljani, zato lahko pripomorejo k povezovanju na področju gospodarstva, turizma, kulture, znanosti in še kje," je v pogovorih izpostavil minister.

Srečal pa se je tudi z guvernerjem province Mendoza Rodolfom Alejandrom Suarezom in ministrico za kulturo in turizem province Mendoza Noro Vicario.

Vseslovenskem srečanju na osrednjem mendoškem trgu Plaza Indipendenza bo sledil Slovenski kulturni večer v mestnem gledališču, kjer bo minister nagovoril zbrane Slovence z vsega sveta.