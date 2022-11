Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so se v zadnjih dneh po močni enomesečni rasti, ki so jo spodbudila poročila o inflaciji, ki je bila nižja od pričakovane, znižale. To je vzbudilo upanje, da bo Ameriška centralna banka umirila svoje dvige obrestnih mer, na spletni strani poroča agencija Reuters.