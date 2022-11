Otroci ob svetovnem dnevu otroka prevzeli DZ in nekatera ministrstva

Ljubljana, 17. novembra - Ob svetovne dnevu otroka, ki ga obeležujemo v nedeljo, 20. novembra, bodo otroci med 17. in 24. novembrom pod okriljem Unicefa tudi letos za en dan prevzeli DZ in nekatera ministrstva. S tem bodo opozorili, da je tema duševnega zdravja del vseh nas, del vseh resorjev in kot taka potrebuje pozornost vseh deležnikov, so sporočili iz unicefa.