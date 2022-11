V Ljubljani odprtje razstave Zbiramo, raziskujemo, obujamo: športna dediščina in Muzej športa

Ljubljana, 17. novembra - Danes so v Slovenskem šolskem muzeju in muzeju športa v Ljubljani odprli razstavo z imenom Zbiramo, raziskujemo, obujamo: športna dediščina in Muzej športa. Razstava prikazuje razvoj slovenskega športa na številnih področjih, kot so gimnastika, kolesarstvo, atletika, vodni športi, drsanje, smučanje, planinstvo in plezanje ter igre z žogo.