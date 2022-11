Lunina vila s svojo kampanjo opozarja na pomen pravočasne prijave spolnega nasilja nad otroki

Ljubljana, 18. novembra - Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki ga obeležujemo danes, je namenjen ozaveščanju o stiskah otrok, ki so preživeli spolno zlorabo in potrebujejo pomoč. Lunina vila s kampanjo Če prijaviš, lahko ustaviš! opozarja na pomen pravočasne prijave spolnega nasilja nad otroki.