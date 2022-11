V Lendavi predstavljajo projekt Povezani skozi mobilnost

Lendava, 18. novembra - V Lendavi poteka mednarodna konferenca o pilotnem projektu EU Povezani skozi mobilnost (Connected Through Mobility). Njegova vrednost je skoraj milijon evrov, z njim pa želijo okrepiti izobraževalni sistem strokovnega usposabljanja in poklicnega izobraževanja zahodnega Balkana ter vzhodne Evrope.

Konferenco je kot partner v projektu pripravila Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, glavni nosilec projekta je organizacija MeOut iz Budimpešte, soorganizator konference, ki poteka od četrtka do nedelje na Dvojezični srednji šoli Lendava, pa Ljudska univerza Lendava.

V projektu, ki bo trajal do leta 2024, se bodo države Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in Črna gora) seznanile z možnostmi programov poklicne mobilnosti v okviru programov Erasmus+. V aktivnosti so vključene tudi izobraževalne, gospodarske in nevladne organizacije ter ustanove iz Grčije, Slovaške, Poljske, Slovenije in Srbije.

Vse sodelujoče države Zahodnega Balkana so trenutno v predpristopnih ali drugih pogajanjih za vstop v EU, kar pomeni, da lahko črpajo tudi sredstva iz programa Erasmus+ ter tako študentom in dijakom omogočijo v okviru mobilnosti pridobivanje praktičnih delovnih izkušenj oziroma znanj med izobraževanjem v državah članicah EU ter seznanjanje z evropsko perspektivo.

Kot je za STA pojasnila direktorica Ljudske univerza Lendava Rahela Hojnik Kelenc, projekt Povezani skozi mobilnost partnerskim organizacijam omogoča pridobivanje izkušenj pri pripravi in izvajanju projektov mobilnosti in strateških partnerstev v okviru programa Erasmus+, ki jih organizacije, ki že vrsto let sodelujejo v projektih programa Erasmus+, izjemno dobro poznajo. To pa pomeni, da nanje lahko prenesejo tako znanje o pripravi kot neposredne izkušnje, ki so si jih pridobile z izvajanjem.