Na ministrstvu spomnili na vključenost žensk v oborožene sile skozi zgodovino

Tacen, 19. novembra - Tema o ženskah v mirovnih operacijah je zelo aktualna še zlasti v luči globalne varnosti v 21. stoletju, ki jo zaznamujejo denimo oboroženi spopadi in pandemija covida-19, poudarjata ministrstvo za notranje zadeve in policija. Ženske so bile predvsem posredno skozi celotno zgodovino vključene v oborožene sile, opominjajo na ministrstvu.