DZ prikimal trojici kandidatov za nadzornike SDH

Ljubljana, 17. novembra - DZ je danes potrdil imenovanje Franja Bobinca, Mira Medveška in Suzane Bolčič Agostini za člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). V opoziciji so vladi očitali predvsem tesne povezave Bobinca s prvim možem SDH Žigo Debeljakom, v medijih so se pred obravnavo v DZ pojavile tudi informacije o nesoglasjih v koaliciji.