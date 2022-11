V berlinskem Muzeju fotografije razstava Helmuta Newtona

Berlin, 20. novembra - V berlinskem Muzeju fotografije bodo v začetku decembra odprli razstavo Helmut Newton. Znamke. Razstava Fundacije Helmut Newton združuje več kot 200 fotografij. Med njimi so številne javnosti neznane podobe iz Newtonovih sodelovanj z mednarodno priznanimi blagovnimi znamkami, kot so Swarovski, Saint Laurent, Wolford, Blumarine in Lavazza.