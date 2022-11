Nagovarjanje volivcev pred lokalnimi volitvami le še do polnoči

Ljubljana, 18. novembra - Kandidati za župane in člane občinskih svetov imajo le še danes čas za nagovarjanje volivk in volivcev. Volilna kampanja pred nedeljskimi lokalnimi volitvami se namreč končuje, saj bo opolnoči nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.