Vreme: oblačno in deževno

Ljubljana, 17. novembra - Ponoči se bo povsod pooblačilo, na jugu bo začelo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno, dež bo zajel večji del Slovenije, v severnih krajih bo ostalo večinoma suho. Do večera bo dež ponehal, na zahodu se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo na zahodu povečini suho, drugod bodo padavine, meja sneženja bo dokaj nizko. V nedeljo čez dan bo na Primorskem delno jasno, pihala bo burja, drugod bo pretežno oblačno in povečini suho.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje, ki se bo v petek z vremensko fronto prek naših krajev pomikalo proti severovzhodu. Pred njo z jugozahodnim vetrom k nam doteka še razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V petek bo v krajih severno od nas večinoma suho. Drugod bo deževalo, ob severnem Jadranu bodo možne nevihte. Popoldne bo dež v krajih zahodno od nas ponehal, prehodno se bo jasnilo.