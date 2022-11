Vlada v luči raketnih napadov ostro obsodila rusko agresijo na Ukrajino

Ljubljana, 17. novembra - Vlada se je na današnji seji seznanila s stopnjevanjem ruskih napadov na Ukrajino ter z incidentom na poljsko-ukrajinski meji, kamor je priletela raketa in terjala dve življenji. Ostro je obsodila rusko agresijo, napade na civilno prebivalstvo in uničevanje kritične infrastrukture in Moskvo pozvala, naj s takšnim delovanjem nemudoma preneha.