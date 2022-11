Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 17. novembra - Vlada je obravnavala izhodišča za ukrepe za naslovitev energetske draginje v gospodarstvu in drugih odjemalcih, za katere ne velja regulirana cena elektrike in plina. Med ukrepi bodo shema za subvencioniranje cen energentov ter za subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Ministrstva morajo ukrepe pripraviti do konca meseca.