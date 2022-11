Na Ljubljanski borzi nadaljevanje pozitivnega trenda

Ljubljana, 17. novembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi se je povzpel za 1,24 odstotka in se tako okrepil peti dan zapored. Promet je dosegel 1,21 milijona evrov, največ poslov, okoli pol milijona, je bilo sklenjenih z delnicami Krke. Med blue chipi so največ, prek štiri odstotke, pridobile delnice Cinkarne Celje, zdrsnile pa so le delnice Petrola, več kot odstotek.