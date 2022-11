Gibanje Svoboda opozorilo na domnevne kršitve pri predčasnem glasovanju v Radencih, Leljak dogodek zanika

Radenci, 17. novembra - Na predčasnem glasovanju za lokalne volitve v Občini Radenci je v sredo po navedbah Gibanja Svoboda, ki se sklicuje tudi na uradni zaznamek, prišlo do hude kršitve volilne zakonodaje s tem, ko naj bi župan in kandidat za vnovično izvolitev Roman Leljak vzel eno nežigosano glasovnico, jo obkrožil, objavil in pozneje raztrgal. Leljak to zanika.