Pri Mladinski knjigi kriminalka Metoda Pevca in generacijski roman Monike Žagar

Ljubljana, 17. novembra - Pri Mladinski knjigi so danes predstavili dve novosti iz zbirke Nova slovenska knjiga - nov kriminalni roman Metoda Pevca z naslovom Greh in generacijski roman Monike Žagar Diši po dosegljivem, postavljen v 70. leta minulega stoletja. V Pevčevi knjigi kriminalista preiskujeta umor duhovnika, Monika Žagar pa opisuje čas svojih mladostniških let.