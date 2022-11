Pri Italijanski škofovski konferenci zaradi suma spolnih zlorab prijavljenih 68 oseb

Rim, 17. novembra - Italijanska škofovska konferenca (CEI), najvišja ustanova Rimskokatoliške cerkve v Italiji, je v letih 2020 in 2021 prejela prijave proti 68 osebam zaradi domnevnih spolnih zlorab, izhaja iz prvega poročila posebne službe CEI za zaščito mladoletnikov in posebej ranljivih oseb. Domnevnih žrtev je 89, med njimi kar 61 v starosti od desetih do 18 let.