Air Serbia od maja tudi z leti med Beogradom in Chicagom

Beograd, 20. novembra - Letalska družba Air Serbia bo po več kot 30 letih ponovno vzpostavila direktne lete iz Beograda v Chicago. Prvič bo tja letela 17. maja 2023, let pa bo trajal približno 11 ur, so sporočili iz Air Serbia. Vozovnice so že v prodaji. Za povratne lete bodo na voljo od 640 evrov dalje, vključno s taksami.