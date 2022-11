Zoran Janković - Z novim mandatom do dveh desetletij na čelu Ljubljane

pripravila Zoja Črnilec

Ljubljana, 21. novembra - Ključi ljubljanske mestne hiše bodo tudi v prihodnjih štirih letih ostali pri Zoranu Jankoviću. Ljubljanskemu županu so po 16 letih vodenja občine volivci pričakovano že v prvem krogu namenili dovolj glasov za nadaljnje uresničevanje začrtane politike. Do šeste zmage je tokrat prišel z manj obljubami in večjim poudarkom zlasti preteklih dosežkov.