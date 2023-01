Obmorska promenada v Portorožu bo kmalu lepša

Portorož, 22. januarja - V Portorožu prenavljajo obalo in sprehajalno pot v okolici glavnega pomola. Videz območja bo po napovedih usklajen z drugimi odseki obale, ki so jih že prenovili. Občina Piran je za naložbo namenila 728.000 evrov. Za izvajalca del so z javnim razpisom izbrali podjetje Grafist. Gradbena dela se bodo predvidoma končala v marcu.