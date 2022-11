V MSU Zagreb odprli retrospektivno razstavo Seana Scullyja

Zagreb, 17. novembra - V Muzeju sodobnih umetnosti (MSU) Zagreb so v sredo zvečer slovesno odprli retrospektivno razstavo Potnik mojstra abstrakcije Seana Scullyja. Ameriško-irski umetnik se je odprtja udeležil tudi osebno. Razstava zajema 64 njegovih antologijskih del, od slik in fotografij do skulptur. Odprta bo do 12. marca naslednje leto.