Skupščina ZZZS ponovno opozorila na odprta vprašanja glede izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 17. novembra - Skupščina ZZZS je večji del razprave na današnji seji namenila dolgotrajni oskrbi in zadnjim aktivnostim na tem področju. Socialni partnerji so namreč v tem tednu prejeli osnutek novega zakona, okoli katerega pa je več odprtih vprašanj. Člani skupščine so ob tem opozorili, da bo DVK rezultat referenduma ugotovila šele po 1. januarju.