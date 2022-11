V kosovskem parlamentu prisegli novi srbski poslanci

Priština, 17. novembra - Po odstopu poslancev srbske manjšine v kosovskem parlamentu zaradi zahteve Prištine po zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi so danes novi poslanci Srbske liste brez napovedi prišli v parlament in prisegli. Tako kot tisti, ki so odstopili, so bili na listi te glavne stranke kosovskih Srbov izvoljeni na volitvah februarja lani.