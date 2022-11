Blizu osvobojenega Hersona našli dokaze o mučenju civilistov

Kijev, 17. novembra - Ukrajinska policija je blizu nedavno osvobojenega ukrajinskega mesta Herson našla trupla 63 civilistov, na katerih so vidni znaki mučenja, je v sredo zvečer sporočil ukrajinski notranji minister Denis Monastirski. Tudi drugod po državi so po umiku ruskih sil letos našli grobove usmrčenih in mučilnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.