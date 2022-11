V SI-CERT pred črnim petkom opozarjajo na nove pristope spletnih goljufov

Ljubljana, 17. novembra - Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT v obdobju akcij in visokih popustov pred ameriškim nakupovalnim praznikom črni petek, ki se je uveljavil tudi pri nas, opozarjajo na nove pristope spletnih goljufov k zavajanju porabnikov. V zadnjem mesecu so tako na primer obravnavali 13 lažnih spletnih trgovin s čevlji in športno obutvijo.