V Italiji prijeli več domnevnih tihotapcev ljudi

Catania, 17. novembra - Italijanska policija je na Siciliji prijela več domnevnih tihotapcev ljudi. Enajst Tunizijcev in sedem Italijanov naj bi sodelovalo v tihotapljenju migrantov iz Afrike v Italijo, so danes sporočile oblasti v mestu Caltanissetta. Za 12 domnevnih tihotapcev so odredili pripor, ostalih šest je v hišnem priporu, poročajo tuje tiskovne agencije.