Ukrajina: Rusija je v celoti odgovorna za incident na Poljskem

Kijev, 17. novembra - Za torkov incident na vzhodu Poljske, ko je tja priletela raketa in terjala dve življenji, je v celoti odgovorna Rusija, so danes sporočile ukrajinske oblasti. To v Kijevu izpostavljajo tudi po tem, ko so zahodni zavezniki sporočili, da je šlo verjetno za raketo ukrajinskega sistema zračne obrambe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.